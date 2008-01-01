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Новости погоды

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Сильные дожди в Забайкалье

ИА "Метеоновости" / 12:25 Пятница, 3 августа

  Самым дождливым местом на территории России в прошедшие сутки стало Забайкалье, оказавшееся в зоне активного атмосферного фронта, проходящему вдоль Амура. В Иркутской области копилка осадков пополнилась на 15 мм, в Забайкальском крае на 39 мм, в Бурятии на 46 мм. Дожди сопровождались грозами, а местами и усилением ветра. Ненастная зона охватила и близлежащие территории. В южных районах Красноярского края выпало до 30 мм осадков, в Тыве до 19 мм.

Сегодня дождливая погода на территории вокруг Байкала сохранится, а в субботу атмосферное давление подрастет и погода улучшится. Но ненадолго. В воскресенье сюда пожалует еще один циклонический вихрь и ливневые дожди с грозами и усилением ветра до 15-20 м/с в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае возобновятся. / meteonovosti.ru /
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