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Жаркая погода сохранится на большей части Европы



ИА "Метеоновости" / 11:33 Пятница, 3 августа







Жаркая погода в европейских государствах обязана антициклонам, один за другим поднимающихся с Азорских островов на континент. В минувшие сутки центр очередного из них находился над столицей Швеции. В его системе поступал очень жаркий воздух с раскаленного африканского континента. Сегодня антициклон сохранит свое положение, а в субботу начнет смещаться на юго-восток, в сторону Балканского полуострова. А его место начнет занимать очередной антициклон, также приближающийся с Азорских островов. Жаркая погода сохранится в Германии и Чехии, днем 26..31 градус, в Италии 28..33, в Румынии, Сербии и Хорватии 29..34, в Венгрии 30..35, во Франции, Австрии и Греции воздух раскалится до 31..36 градусов.



А вот в странах Пиренейского полуострова жара постепенно начнет спадать. В субботу и в начале следующей недели в Испании еще 30..35, местами до 40, в Португалии 34..39, а к середине недели температура понизится до 29..34 градусов. Существенных осадков при этом не ожидается, лишь местами пройдет кратковременный дождь.



В странах Скандинавского полуострова жара спадет уже в ближайшие сутки. В субботу днем кратковременные дожди и 20..25 градусов, в Норвегии и вовсе 17..22 градуса. / meteonovosti.ru /



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