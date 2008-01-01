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Новости погоды

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Охотское побережье в зоне дождей

ИА "Метеоновости" / 10:17 Пятница, 3 августа

  В минувшие сутки большинство районов Дальневосточного округа оставались в поле повышенного атмосферного давления, поддерживаемого антициклоном, что расположился над Якутией. И лишь на крайнем востоке территории циклон с центром в Охотском море подчинил своему влиянию всю территорию, примыкающую к акватории моря. Дождливым день оказался в Камчатском крае, Магаданской области, Хабаровском крае и на Сахалине. Но не везде они были сильными и продолжительными. Сильные дожди отмечались в Магаданской области, выпало до 20 мм осадков и Хабаровском крае, где циклон пополнил копилку осадков на 35 мм.

В ближайшие дни охотский циклон уйдет на просторы Тихого океана и будет смещаться вдоль восточного побережья Камчатки. В Магаданской области дожди прекратятся. Но на смену этому вихрю придет очередной, более активный циклон. Из северных провинций Китая он пожалует в южные районы Дальневосточного округа. Сильные ливневые дожди ожидаются в южных районах Хабаровского края и в Приморье. В Приморье они могут быть очень сильными, сопровождаться усилением ветра до 20 м/с и грозами. / meteonovosti.ru /
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