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Из архива московской погоды 3 августа



ИА "Метеоновости" / 09:55 Пятница, 3 августа



Начало августа в текущем году выдалось на Московской земле на редкость жарким. Температура воздуха стремилась приблизиться к тридцатиградусной отметке, но все же заветной планки на территории города не достигла. Самые жаркие дни в первой пятидневке августа отмечались в 1917, 1938 и 2010 годах. А рекордных значений температура достигла в 2010 году. Максимальная температура повысилась до +34.9 градусов и выше 3 августа она ни разу не была.



Самыми холодными эти сутки зарегистрированы в 1911 году. Под утро столбики термометров опустились до отметки +6.3 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.



Сильными ливнями отметился этот день в 1997 году, когда на московскую землю вылилось 28.2 мм осадков при месячной норме 77 мм. / meteonovosti.ru /



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