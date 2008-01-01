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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 08:22 Пятница, 3 августа



Предстоящим днём Московский регион будет находиться на восточной периферии антициклона, что обеспечит нам солнечную и очень жаркую погоду.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 3 августа ожидается переменная облачность. Без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 27..29 градусов, по области 24..29. Ветер северо-западного направления 3-8 м/с.



В Москве и области сохранится жаркая погода с выраженными условиями внешней гипоксии и термического дискомфорта. В больших городах, такие погодные условия переносятся довольно тяжело и негативно влияют на общее самочувствие, особенно метеозависимых людей с хроническими заболеваниями, страдающих кислородной недостаточностью. Чаще всего это наблюдается у людей пожилого возраста, при длительных и вяло текущих заболеваниях, особенно уязвимы люди с различной патологией сердечно-сосудистой системы, т.к. почти 73-75% из них относятся к метеочувствительным. Следует также отметить, что при таких внешних условиях могут учащаться приступы стенокардии, нарушения сердечной деятельности, возможны "скачки" артериального давления. При жаре происходит резкое расширение сосудов, что может привести к снижению давления и даже обморочным состояниям, а при физических нагрузках, наоборот, может быть повышение артериального давления, вплоть до кризового течения. Плохо переносят жару при бронхиальной астме, дыхательной недостаточности, эндокринных нарушениях и др., что необходимо помнить и соблюдать осторожность, стараться не перегреваться, избегать душных помещений и пребывания на солнце, иметь всегда с собой воду и лекарства первой помощи.



Геомагнитный фон 3 августа прогнозируется с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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