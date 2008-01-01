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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и Подмосковье
ИА "Метеоновости" / 15:39 Четверг, 2 августа
Погоду в Москве и область будет определять восточная периферия антициклона. При небольшой облачности температруа воздуха в Москве составит 24..26 градусов, по области 22..27. Ветер северо-западный, слабый. / meteonovosti.ru /
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