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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и Подмосковье

ИА "Метеоновости" / 15:39 Четверг, 2 августа

  Погоду в Москве и область будет определять восточная периферия антициклона. При небольшой облачности температруа воздуха в Москве составит 24..26 градусов, по области 22..27. Ветер северо-западный, слабый. / meteonovosti.ru /
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Беллинсгаузен

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