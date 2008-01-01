Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:28 Четверг, 2 августа
В 15 часов в Москве небольшая облачность. Температура воздуха в административных округах: Центральном 29..30 градусов, Северном 28..29 градусов, Северо-восточном 28..29 градусов, Восточном 28..30 градусов, Юго-восточном 29..31 градус, Южном 28..29 градусов, Юго-западном 28..30 градусов, Западном 28..29 градусов, Северо-западном 29..30 градусов.
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В Зеленограде небольшая облачность температура воздуха 27..29 градусов, на территории Новой Москвы небольшая облачность температура воздуха 28..30 градусов. / meteonovosti.ru /