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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:28 Четверг, 2 августа



В 15 часов в Москве небольшая облачность. Температура воздуха в административных округах: Центральном 29..30 градусов, Северном 28..29 градусов, Северо-восточном 28..29 градусов, Восточном 28..30 градусов, Юго-восточном 29..31 градус, Южном 28..29 градусов, Юго-западном 28..30 градусов, Западном 28..29 градусов, Северо-западном 29..30 градусов.



В Зеленограде небольшая облачность температура воздуха 27..29 градусов, на территории Новой Москвы небольшая облачность температура воздуха 28..30 градусов. / meteonovosti.ru /



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