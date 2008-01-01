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Рекордная жара на северо-западе Европейской России



ИА "Метеоновости" / 13:41 Четверг, 2 августа



В минувшие сутки на севере и северо-западе Европейской России сохранялась жаркая погода, среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 4-6, а на Кольском полуострове и на 8 градусов. И, конечно же, обновились температурные рекорды в ряде городов, которые пришлись на 2003 год. Среди них вновь Кандалакша (Мурманская область), где 1 августа столбик термометра добрался до отметки +32, предыдущий максимум +29.8 наблюдался в 2003 году. В Мурманске было +30.2, что выше прежнего на 1.3 градуса за 2003 год. Но больше всего рекордов досталось Карелии. В Калевале



температура повысилась до 3+31.9 градуса, тогда как предыдущий максимум +30.6 был в 2003 году, в г.Кемь-Порт тоже было жарко, +32.9 градуса, предыдущий максимум +31.8 градуса в 2003 году. В Петрозаводске было +29.4, предыдущий максимум +28.8 и тоже в 2003 году.



Но период жарких дней заканчивается. Уже завтра на Кольском полуострове, в зоне атмосферного фронта с дождями и температура днем понизится до 18..23 градусов, а в выходные дни не выше +17. В Карелии, в зоне атмосферного фронта циклона, который сформируется над Финляндией, с дождями, ливневого характера, грозами и порывистым ветром, днем жара спадет до 20..25, но на юге еще местами до +30. В выходные дни продолжатся дожди кратковременного характера, с грозами и ветром в порывах до 15 м/с, станет еще прохладнее, днем около +20, на севере 13..18 градусов. / meteonovosti.ru /



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