Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
2 августа 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекордная жара на северо-западе Европейской России

ИА "Метеоновости" / 13:41 Четверг, 2 августа

  В минувшие сутки на севере и северо-западе Европейской России сохранялась жаркая погода, среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 4-6, а на Кольском полуострове и на 8 градусов. И, конечно же, обновились температурные рекорды в ряде городов, которые пришлись на 2003 год. Среди них вновь Кандалакша (Мурманская область), где 1 августа столбик термометра добрался до отметки +32, предыдущий максимум +29.8 наблюдался в 2003 году. В Мурманске было +30.2, что выше прежнего на 1.3 градуса за 2003 год. Но больше всего рекордов досталось Карелии. В Калевале

температура повысилась до 3+31.9 градуса, тогда как предыдущий максимум +30.6 был в 2003 году, в г.Кемь-Порт тоже было жарко, +32.9 градуса, предыдущий максимум +31.8 градуса в 2003 году. В Петрозаводске было +29.4, предыдущий максимум +28.8 и тоже в 2003 году.

Но период жарких дней заканчивается. Уже завтра на Кольском полуострове, в зоне атмосферного фронта с дождями и температура днем понизится до 18..23 градусов, а в выходные дни не выше +17. В Карелии, в зоне атмосферного фронта циклона, который сформируется над Финляндией, с дождями, ливневого характера, грозами и порывистым ветром, днем жара спадет до 20..25, но на юге еще местами до +30. В выходные дни продолжатся дожди кратковременного характера, с грозами и ветром в порывах до 15 м/с, станет еще прохладнее, днем около +20, на севере 13..18 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+28
Пт.
3 авг.
+29
Сб.
4 авг.
+28
Вс.
5 авг.
+26
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Ираншехр		 -6
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Дентон

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100