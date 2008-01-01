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На юге Дальнего Востока сохраняется сильная жара



ИА "Метеоновости" / 12:52 Четверг, 2 августа



Вот уже в течение недели на юге Дальнего Востока господствует антициклон, обеспечивая аномально жаркой погодой, со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 3-5 градусов. На юге Приморского края воздух разогревался до +35!!!



Жаркая погода обусловила на юге региона высокую, а местами чрезвычайную степень пожарной опасности.



Еще завтра в Приморском крае сохранится жаркая погода с температурой днем до +31 градуса.



Но уже в субботу о себе заявит циклон из Забайкалья, который сначала принесет дожди в Приамурье и Хабаровский край, а затем наступит черед Приморья. В выходные дни с дождями разной интенсивности и продолжительности, в субботу в Приморском крае они ожидаются сильные и очень сильные, с грозами и порывистым ветром, жара спадет днем до 21..27 градусов.



Дожди позволят снизить степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /



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