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Новости погоды
На юге Дальнего Востока сохраняется сильная жара
ИА "Метеоновости" / 12:52 Четверг, 2 августа
Вот уже в течение недели на юге Дальнего Востока господствует антициклон, обеспечивая аномально жаркой погодой, со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 3-5 градусов. На юге Приморского края воздух разогревался до +35!!!
Жаркая погода обусловила на юге региона высокую, а местами чрезвычайную степень пожарной опасности.
Еще завтра в Приморском крае сохранится жаркая погода с температурой днем до +31 градуса.
Но уже в субботу о себе заявит циклон из Забайкалья, который сначала принесет дожди в Приамурье и Хабаровский край, а затем наступит черед Приморья. В выходные дни с дождями разной интенсивности и продолжительности, в субботу в Приморском крае они ожидаются сильные и очень сильные, с грозами и порывистым ветром, жара спадет днем до 21..27 градусов.
Дожди позволят снизить степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
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