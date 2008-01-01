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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:50 Четверг, 2 августа

  В 12 часов в Москве солнечная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 27..29 градусов, Северном 27..28 градусов, Северо-восточном 27 градусов, Восточном 26..28 градусов, Юго-восточном 27..28 градусов, Южном 27..29 градусов, Юго-западном 27..28 градусов, Западном 26..28 градусов, Северо-западном 27..29 градусов.

В Зеленограде небольшая облачность, температура воздуха 26..27 градусов, на территории Новой Москвы небольшая облачность температура воздуха 27..28 градусов. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+28
Пт.
3 авг.
+29
Сб.
4 авг.
+28
Вс.
5 авг.
+26
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Ираншехр		 -6
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Дентон

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