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Жара в Москве готовится отступить!



ИА "Метеоновости" / 12:26 Четверг, 2 августа



погода. В центре города максимальная температура превышала 30 градусов, что для москвичей стало утомительно. Но перемены грядут, начиная с воскресенья.



В последний день рабочей недели московская земля еще останется на периферии антициклона с центром над Балтикой. Погода сохранится малооблачной и сухой. Ночью в столице 16..18, в центре до 20 градусов, в Подмосковье 13..18 градусов. Днем в Москве до 29 градусов, по области 24..29 градусов, ветер северо-западный 3-8 м/с.



В субботу столичный регион будет находиться в тыловой части высотного циклона, который располагается над Западной Сибирью. В ночь на субботу облаков станет больше, поэтому будет душно, но еще без осадков, в Москве 17..19, по области до 20, ветер западный 3-8 м/с. Днем на активном участке атмосферного фронта, над Финляндией, сформируется небольшой циклон, его атмосферный фронт и дотянется до столичного региона. При переменной облачности во второй половине дня местами прольется небольшой дождь кратковременного характера, но воздух успеет прогреться до 27..29. Температура воздуха останется выше климатической нормы на 4-5 градусов.



В воскресенье московскую землю пересечет холодный атмосферный фронт, с западным умеренным ветром, до 10 м/с, начнет поступать прохладный воздух, температура понизится, ночью в столице около 17, а днем не выше 25 градусов. Среднесуточная температура воздуха останется выше многолетних значений, но только на пару градусов.



Наиболее существенно понижение температуры днем до 18..23 градусов ожидается в начале новой недели.А к середине недели температура вернется в свои климатические рамки. / meteonovosti.ru /



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