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Ранние заморозки в Сибири состоялись



ИА "Метеоновости" / 11:37 Четверг, 2 августа



В ночь на 2 августа холодный арктический воздух достиг севера Томской области. Температура воздуха понижалась до 0..+2 градусов, а местами дело дошло и до заморозка. Так на станции Усть-Озерская минимальная температура воздуха достигла -1 градуса.



Отрицательная температура воздуха до -1 градуса наблюдалась и в других пониженных местах Западной Сибири. В Салехарде температура понизилась до -1 градуса, что стало новым рекордом. До этого минимальная температура для 2 августа составляла +2,0 градуса и наблюдалась в 1980 году.



В ближайшие сутки в Сибири сохранится холодная, на 6-7 градусов ниже нормы, погода. На севере Таймыра не исключен мокрый снег. / meteonovosti.ru /



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