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На юге Курильской гряды рекордное тепло



ИА "Метеоновости" / 11:25 Четверг, 2 августа



Накануне небольшой циклон, выйдя на акваторию Охотского моря, охватил своим теплым сектором юг Курильской гряды. Среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 4-6 градусов. И, как следствие в Южно-Курильске был установлен новый абсолютный максимум для первого августа +27.5 градуса, оставив позади 2004 год с температурой +25.6.



Из-за близости атмосферного фронта прошли сильные дожди, количеством до 20 мм.



В пятницу, волновой циклон приблизится к югу Курильских островов, а вместе с ним и зона дождей разной интенсивности и продолжительности, которые и освежат воздух до 17..22 градусов. / meteonovosti.ru /



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