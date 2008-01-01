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Жара и ливни в Калининградской области идут на убыль



ИА "Метеоновости" / 10:59 Четверг, 2 августа



Последние дни июля и начало августа на крайнем западе России отметились жаркой погодой. 31 июля оказалось самым теплым днем лета, в Калининграде воздух прогрелся до 31,2 градуса, и 1 августа было почти 30 градусов, что выше нормы почти на 5 градусов.



Но, несмотря на повышенный фон атмосферного давления, локальные ливни местами в регионе принимались, и, довольно сильные. Утром 1 августа прохождение атмосферного фронта с запада сопровождалось ливнями и грозами. За 12 часов в Калининграде выпало 20 мм осадков, в Балтийске 17 мм, на курорте Пионерский 31 мм, что составляет 20-30% от месячной нормы.



В четверг, 2 августа, ливни и грозы в Калининградской области сохранятся, днем 28..32 градуса.



К выходным температура воздуха понизится до более комфортных 22..27 градусов, и осадков станет меньше. / meteonovosti.ru /



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