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Из архива московской погоды 2 августа



ИА "Метеоновости" / 10:45 Четверг, 2 августа



На календаре 2 августа, по народному календарю Ильин день. По прогнозу Московского Метеобюро, второй день заключительного месяца лета будет очень теплым, в Москве 27..29 градусов, но до рекорда дело не дойдет.



Самая высокая температура 2 августа наблюдалась в 2010 году и составляла +36.9 градуса. Неприкосновенным останется и рекорд абсолютного минимума для этого числа, +5.5, зафиксированный в 1894 году.



Сегодня при небольшой облачности осадков не будет вовсе, а в 1953 году в этот день в Москве выпало 26.4 мм при месячной норме в 77 мм.



Вообще, по народной примете для этого знаменательного дня должен быть дождь с грозой и после обеда становится гораздо прохладнее. Но, как известно, год на год не приходиться, особенно это применимо для такой изменчивой характеристики, как погода. / meteonovosti.ru /



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