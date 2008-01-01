Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
2 августа 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды 2 августа

ИА "Метеоновости" / 10:45 Четверг, 2 августа

  На календаре 2 августа, по народному календарю Ильин день. По прогнозу Московского Метеобюро, второй день заключительного месяца лета будет очень теплым, в Москве 27..29 градусов, но до рекорда дело не дойдет.

Самая высокая температура 2 августа наблюдалась в 2010 году и составляла +36.9 градуса. Неприкосновенным останется и рекорд абсолютного минимума для этого числа, +5.5, зафиксированный в 1894 году.

Сегодня при небольшой облачности осадков не будет вовсе, а в 1953 году в этот день в Москве выпало 26.4 мм при месячной норме в 77 мм.

Вообще, по народной примете для этого знаменательного дня должен быть дождь с грозой и после обеда становится гораздо прохладнее. Но, как известно, год на год не приходиться, особенно это применимо для такой изменчивой характеристики, как погода. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+28
Пт.
3 авг.
+29
Сб.
4 авг.
+28
Вс.
5 авг.
+26
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Ираншехр		 -6
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Дентон

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100