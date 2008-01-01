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Первое августа в Москве не стало слишком жарким



ИА "Метеоновости" / 10:11 Четверг, 2 августа



На вахту заступил август, продолжая традиции жаркого июля. Но тридцатиградусной жары в первый день последнего летнего месяца не случилось. На главной метеостанции Москвы было зафиксировано +29, а +30.4 градуса в центре - на Балчуге.



Перелистывая страницы календаря нынешнего лета, обращает на себя внимание тот факт, что температура +30 и более наблюдалась редко.



В июне-2018 на опорной станции Москвы ВДНХ до +30.6 градусов воздух прогрелся лишь в последний день 30 числа, а на Балчуге, в то же самое время, было +32.1. В июле 16 числа +30.3 наблюдалось на ВДНХ, а 28 числа после полудня было зафиксировано +31.1 градуса. 28 июля на Балчуге столбик термометра преодолел отметку +32, и максимальная температура составила +32.1 градуса. / meteonovosti.ru /



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