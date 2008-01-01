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Новости погоды

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Первое августа в Москве не стало слишком жарким

ИА "Метеоновости" / 10:11 Четверг, 2 августа

  На вахту заступил август, продолжая традиции жаркого июля. Но тридцатиградусной жары в первый день последнего летнего месяца не случилось. На главной метеостанции Москвы было зафиксировано +29, а +30.4 градуса в центре - на Балчуге.

Перелистывая страницы календаря нынешнего лета, обращает на себя внимание тот факт, что температура +30 и более наблюдалась редко.

В июне-2018 на опорной станции Москвы ВДНХ до +30.6 градусов воздух прогрелся лишь в последний день 30 числа, а на Балчуге, в то же самое время, было +32.1. В июле 16 числа +30.3 наблюдалось на ВДНХ, а 28 числа после полудня было зафиксировано +31.1 градуса. 28 июля на Балчуге столбик термометра преодолел отметку +32, и максимальная температура составила +32.1 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+28
Пт.
3 авг.
+29
Сб.
4 авг.
+28
Вс.
5 авг.
+26
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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