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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:02 Четверг, 2 августа



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на восточной периферии антициклона. При небольшой облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 27..29, по области 24..29 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 40 %.



Погода в Москве вполне комфортная. Тепло, солнечно, лето продолжается, чего еще можно желать жителям мегаполиса! И только в течение нескольких послеполуденных часов, когда прогрев воздуха максимален, возможны различные проявления метеопатических реакций, не только у метеозависимых, но и у практически здоровых людей. Это будет связано с неблагоприятным сочетанием метеопараметров: условия гипоксии, а именно, выраженный дефицит кислорода в воздухе, "духота" и "перегрев", небольшие колебания атмосферного давления на повышенном фоне и неспокойный геомагнитный фон. Такое сочетание метеорологических параметров является наиболее неблагоприятным и провоцирующим обострения сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, повышается риск учащения приступов стенокардии, нарушений сердечного ритма, повышения или понижения артериального давления, головных болей и др. Следует выполнять рекомендации врачей, лекарства и средства первой помощи должны быть под рукой, необходимо контролировать артериальное давление. / meteonovosti.ru /



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