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Новости погоды
На Урале резко похолодает
ИА "Метеоновости" / 14:23 Среда, 1 августа
На Урале в конце недели резко похолодает с прохождением циклона. 2 августа циклон будет над Коми, а затем совершит бросок в центр Сибири, затягивая арктический воздух в Уральский регион. В Свердловской области 3 августа еще летняя погода, днем 21..26 градусов, 4 августа, в субботу ветер поменяется с юго-западного на северо-западный, пройдут дожди, и дневная температура не поднимется выше 15..20 градусов. В Пермском крае тоже летняя погода сменится в конце недели осенней прохладой. На Южном Урале похолодание с 3 на 4 августа будет менее заметным. В Челябинской области с 23...28 градусов до 21..26 градусов. А вот в Курганской области температура резко понизится с 22..27 градусов до 16..21 градуса. / meteonovosti.ru /
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