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На юге Дальнего Востока антициклон обеспечивает жару



ИА "Метеоновости" / 14:11 Среда, 1 августа



В прошедшие дни антициклон обеспечивал в Приморском крае солнечную погоду, без осадков. Температурный фон днем, по-прежнему, высокий, в континентальных районах повсеместно 30..35 градусов, немного прохладнее на побережье, 26..30. 31 июля, ближе к утру к северным края районам подошел атмосферный фронт, и начались небольшие дожди. В течение дня в зоне фронтальных разделов погода была местами с дождем, в отдельных районах прогремели грозы. Облачность уменьшила дневной прогрев, и температурный фон понизился на 2-4 градуса по сравнению с предыдущим днем.



В первый день августа осадки маловероятны, температурный фон вновь повысится. Жаркая погода сохранится 2 и 3 августа, днем до 30..32 градусов. И только в выходные дни фон температуры несколько снизится до 22..27 градусов из-за облачной погоды с ливнями и грозами. / meteonovosti.ru /



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