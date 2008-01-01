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Новости погоды

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Дожди на юге России не стихают

ИА "Метеоновости" / 14:01 Среда, 1 августа

  Слишком дождливым оказался июль в южных регионах России. Так в Краснодаре выпало 209% осадков от месячной нормы, около 120 мм при норме 56 мм. Много дождей было в курортном Сочи, полторы месячные нормы. А на севере Черноморского побережья, в Анапе выпало втрое больше осадков, чем положено по норме для июля. Фронтальные разделы сохранят свое влияние на юге Европейской территории. Со 2 по 4 августа там опять дожди с грозами, местами с градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, местами и больше. Сильными будут дожди в Краснодарском крае и Адыгее, а также в большинстве республик Северного Кавказа. / meteonovosti.ru /
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