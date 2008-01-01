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Жаркая погода держится в Европе



ИА "Метеоновости" / 12:54 Среда, 1 августа



Жаркая погода держится почти все лето на скандинавском полуострове. Вот и последний день июля отметился рекордами температуры в ряде северных городов. В Осло было 31,6 градуса, тогда как абсолютный максимум для этого дня 30,2 градуса был в 1955 году. В Стокгольме было 30,2 градуса, предыдущий рекорд жары ровно 30 градусов за 1969 год. В Гетеборге еще жарче, 34,1 градуса, предыдущий максимум 31,4 градуса за 1969 год. В Германии тоже высокие температуры. Самый жаркий день в истории современных наблюдений за погодой в Гамбурге и Бремене, 34,2 и 34,1 градуса показали термометры, в Ганновере было 34,5 градуса, в Лейпциге тропическая жара, 36,6 градуса, во Франкфурте-на-Майне 37 градусов. Воздух прогревается в Центральной и Северной Европе в антициклонах. На почти весь Европейский континент распространил свое влияние азорский антициклон. А на север Европы прогретый воздух поступает изредка с южными ветрами из того же антициклона, но в системе циклонических вихрей. / meteonovosti.ru /



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