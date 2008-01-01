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Новости погоды

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Ранние заморозки на юге Сибири

ИА "Метеоновости" / 12:28 Среда, 1 августа

  На юг Сибири вторгается арктический воздух. Ночью температура воздуха понижается до отрицательных значений, что совсем не характерно для начала августа.

В конце июля погода на большей части территории региона уже оказалась на 4-6 градусов холоднее климатической нормы. В ночь на 1 августа до минус 3 градусов понижалась температура на севере Иркутской области.

Холодный воздух продолжит осваивать сибирские просторы. Не по сезону холодными будут ближайшие ночи в центральных районах Красноярского края и в южных областях Западной Сибири. При прояснениях температура будет понижаться до отрицательных значений. Так, 2 августа на севере Томской области прогнозируются заморозки до -2 градусов, а 3 августа они могут быть на севере и северо-востоке Новосибирской, юго-востоке Томской, севере Кемеровской областей, причем, уже до -3 градусов. 2 и 3 августа на севере центральных районов Красноярского края возможны слабые заморозки, до минус 1 градуса.

В Красноярске первые заморозки ранее отмечались лишь в последней декаде августа. А этим летом холода нагрянули в начале августа. 1 августа 2018 года стало самым холодным за всю историю метеонаблюдений.

Грядущие заморозки в сибирском регионе будут адвективно-радиационными: холод с арктических морей пополнит антициклон, который с Ханты-Мансийского округа переместится на Красноярский край. При тихой и ясной погоде арктический воздуха станет интенсивно остывать, что создаст условия для формирования заморозка.

Обычно большую угрозу для растений представляют поздние весенние заморозки. Но и при формировании урожая они могут представлять опасность. / meteonovosti.ru /
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