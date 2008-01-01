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На севере Европейской территории также жарко, как в Крыму



ИА "Метеоновости" / 11:00 Среда, 1 августа



В последний день июля жаркая погода с температурой до 30 градусов и более отмечалась и на севере и на юге Европейской территории. Температурными рекордами отметились некоторые города севера. В Кандалакше было 31,1 градуса, предыдущий максимум 28,5 градуса наблюдался в этом портовом городе в 1957 году. В Калевале температура повысилась до 30,2 градуса, тогда как предыдущий максимум 29,9 градуса был в 2003 году. В Архангельской области, в г.Кемь-Порт тоже было жарко, 31,2 градуса, предыдущий максимум 29,9 градуса в 2003 году. Для севера Европейской территории такая температура на 6-8o превосходит нормальные значения для последнего июльского дня. На юге Европейской территории, конечно же, местами еще жарче, до 40 градусов было в Калмыкии минувшим днем. Но в Крыму температуры более умеренные. В Черноморском было 33,8 градуса, что выше предыдущего рекорда для этого дня 32,9 градуса, который числится за 2005 годом. Такая температура тоже выбивается из нормальной и градуса на 4 превышает ее. Жаркая погода на севере местами сохранится и 2 августа, несмотря на дожди. Так в Архангельской области днем 25..30 градусов. / meteonovosti.ru /



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