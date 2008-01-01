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Гребень амурского паводка будет проходить у Хабаровска



ИА "Метеоновости" / 10:32 Среда, 1 августа



По прогнозам МЧС, более 2 тыс дачных участков на левом берегу Амура, островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский окажутся в зоне подтопления в период с 3 по 4 августа.



В этот период гребень паводка будет проходить у Хабаровска.



- Ожидается, что уровень Амура у города достигнет максимальной отметки в 520 см при опасных 600 см, - рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по антикризисному управлению Виталий Дарчия. - Таким образом, Хабаровск и другие населенные пункты на протяжении Амура от подтопления не пострадают. Однако, несмотря на то, что вода не достигнет опасной отметки, паводок проходит на повышенных уровнях. Людям, чьи дачи расположены в зоне подтопления, стоит заранее озаботиться тем, чтобы сохранить свое имущество и урожай.



Тем не менее, специалисты констатируют, что наводнение 2013 года не повторится: - Паводки подобного масштаба происходят раз в 200 лет, и на этот раз нет никаких предпосылок, - сказал заместитель начальника Департамента Росгидромета по ДФО Евгений Примачев. - На формирование летнего паводка влияет ситуация, которая складывалась в течение предыдущих осени, зимы и весны. Осенью наблюдалась малая водность Амура, зимой выпало мало снега, а в мае-июне уровень Амура был низким - у населенных пунктов он был от 30 до 200 см ниже нормы.



По словам специалистов, не окажут значительного воздействия на уровень реки и грядущие осадки. В частности, тайфун Джондари, который сейчас движется к югу Хабаровского края, повысит воду не более, чем на 20 см. Не скажется на паводке и работа гидротехнических сооружений: - Зейское и Бурейское водохранилища находятся в стадии наполнения. На Зейском в 2018 году не запланировано холостых выбросов, а работа Бурейского не поднимет уровень Амура выше, чем на 15 см, по всем гидропостам, - сообщил Виталий Дарчия. / meteonovosti.ru /



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