

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:08 Среда, 1 августа



Вот и закончился центральный месяц лета, самый жаркий по климату. Во всяком случае, он не обманул ожиданий жителей столичного региона. Среднемесячная температура воздуха была выше многолетних значений на 2-2.5 градуса. Июль 2018 года вошел в число 25 самых теплых месяцев за последние 139 лет. А в текущем столетии он займет 8 место. Для сравнения самый жаркий июль со средней месячной температурой воздуха превышающей норму на 7.8 градуса остается за 2010 годом.



На календаре август. По прогнозу Московского Метеобюро, первый день заключительного месяца лета будет очень теплым, в Москве 26..28 градусов, но до рекорда дело не дойдет. Самая высокая температура 1 августа наблюдалась в 1936 году и составляла +34.4 градуса. Неприкосновенным останется и рекорд абсолютного минимума для этого числа, +6.6, зафиксированный в 1894 году.



Сегодня при небольшой облачности осадков не будет вовсе, а в 1889 году в этот день в Москве выпало 27.9 мм при месячной норме в 77 мм. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



