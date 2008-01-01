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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:58 Среда, 1 августа



Погожий антициклон обеспечит жителей столицы и Подмосковья солнечной и жаркой погодой в первый августовский день. При малооблачной погоде осадков не ожидается, а температура воздуха в послеполуденные часы повысится в Москве до 26..28, в Московской области до 23..28 градусов. Ветер восточных румбов подует со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление немного понизится, но останется на повышенном фоне 755 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 40%. Среднесуточная температура воздуха по-прежнему выше климатической нормы на 2-3 градуса.



В дневные часы в столице будут формироваться условия термического дискомфорта (духота и перегрев). При такой погоде повышается риск обострения и ухудшения самочувствия у лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, дыхательной и сердечной недостаточностью. Особенно следует быть острожными людям пожилого возраста и маленьким детям, так как у них нарушены условия терморегуляции. В такой день следует меньше бывать на солнце, снизить физические нагрузки на организм, соблюдать питьевой режим, избегать длительного пребывания в душных помещениях, и при себе иметь препараты первой помощи. / meteonovosti.ru /



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