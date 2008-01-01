Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
31 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и Подмосковье

ИА "Метеоновости" / 15:37 Вторник, 31 июля

  Погоду в Москве и область будет определять южная периферия антициклона. При ясном небе температруа воздуха в Москве понизится до 21..23 градусов, по области 19..24. Ветер восточный 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+26
Ср.
1 авг.
+29
Чт.
2 авг.
+30
Пт.
3 авг.
+29
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Бендер-Махшехр		 -4
Беллинсгаузен

некомфортное место: Беллинсгаузен
комфортное место: Мюриета

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100