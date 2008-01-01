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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и Подмосковье
ИА "Метеоновости" / 15:37 Вторник, 31 июля
Погоду в Москве и область будет определять южная периферия антициклона. При ясном небе температруа воздуха в Москве понизится до 21..23 градусов, по области 19..24. Ветер восточный 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /
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