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О погоде вечером в Москве и Подмосковье



ИА "Метеоновости" / 15:37 Вторник, 31 июля



Погоду в Москве и область будет определять южная периферия антициклона. При ясном небе температруа воздуха в Москве понизится до 21..23 градусов, по области 19..24. Ветер восточный 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /



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