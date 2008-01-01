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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:33 Вторник, 31 июля

  В 15 часов в Москве ясная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 26..27 градусов, Северном 25..27 градусов, Северо-восточном 25..27 градусов, Восточном 25..27 градусов, Юго-восточном 26..27 градусов, Южном 25..26 градусов, Юго-западном 25..26 градусов, Западном 25..27 градусов, Северо-западном 26..27 градусов.

В Зеленограде ясная погода температура воздуха 25..26 градусов, на территории Новой Москвы ясно, температура воздуха 25..26 градусов. / meteonovosti.ru /
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местное
+26
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+29
Чт.
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+30
Пт.
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+29
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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тёплое место: холодное место:
+47
Бендер-Махшехр		 -4
Беллинсгаузен

некомфортное место: Беллинсгаузен
комфортное место: Мюриета

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