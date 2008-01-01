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Сибирские рекорды холода



ИА "Метеоновости" / 14:03 Вторник, 31 июля



Холодный воздух, обосновавшийся в Сибири, не торопится уступить место теплу. Накануне среднесуточная температура воздуха была ниже многолетних значений на 4-6, в а местами и на 8 градусов.



На фоне повышенного атмосферного давления в ночные и ранние утренние часы происходит интенсивное выхолаживание. В ночь на 30 июля в Тобольске (Тюменская область) столбик термометра опустился до рекордно низких значений +6.5 градуса, тем самым был повторен рекорд 1955 года. Минувшей ночью, 31 июля, был перекрыт абсолютный минимум температуры в Красноярске, нынешний теперь составляет +3.3, ниже предыдущего на 1.6 градуса, наблюдавшегося в 1919 году. / meteonovosti.ru /



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