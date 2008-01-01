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Новости погоды
В Оймяконе перекрыт суточный рекорд осадков
ИА "Метеоновости" / 13:50 Вторник, 31 июля
В начале этой недели волновой циклон вышел на северо-восток Якутии, а его атмосферные фронты дотянулись до Магаданской области, где и прошли сильные дожди, количеством до 33 мм, они сопровождались грозами и штормовым ветром до 22 м/с.
Проливные дожди наблюдались и на полюсе холода, в Оймяконе. За сутки на город вылилось рекордное количество осадков для 30 июля -17.8 мм. Прежний рекорд осадков для этого числа составлял 12.9 мм и наблюдался в 1912 году.
В предстоящие сутки на большей части Якутии с дождями разной интенсивности и продолжительности, местами ливни, в отдельных районах с грозами и порывистым ветром, 13-18 м/с. / meteonovosti.ru /
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