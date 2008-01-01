

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Оймяконе перекрыт суточный рекорд осадков



ИА "Метеоновости" / 13:50 Вторник, 31 июля



В начале этой недели волновой циклон вышел на северо-восток Якутии, а его атмосферные фронты дотянулись до Магаданской области, где и прошли сильные дожди, количеством до 33 мм, они сопровождались грозами и штормовым ветром до 22 м/с.



Проливные дожди наблюдались и на полюсе холода, в Оймяконе. За сутки на город вылилось рекордное количество осадков для 30 июля -17.8 мм. Прежний рекорд осадков для этого числа составлял 12.9 мм и наблюдался в 1912 году.



В предстоящие сутки на большей части Якутии с дождями разной интенсивности и продолжительности, местами ливни, в отдельных районах с грозами и порывистым ветром, 13-18 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



