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Дальневосточные острова накрыли густые туманы



ИА "Метеоновости" / 13:41 Вторник, 31 июля



Накануне Сахалин и Курильские острова находились в теплом и влажном воздухе. Среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 4-8 градусов, но до рекордных значений дело не дошло.



В ночные и ранние утренние часы над островами сформировались густые туманы, при которых видимость ухудшалась до 200-500 метров.



В середине недели на Сахалине распогодится, осадки прекратятся, воздух станет суше и вероятность образования туманов невелика.



А вот Курильские острова с юго-запада на северо-восток будет пересекать волновой циклон, который и прольет небольшие и умеренные дожди. С юго-западным ветром с порывами до 15 м/с, продолжит поступать очень теплый воздух и в ночные часы местами сформируются туманы. / meteonovosti.ru /



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