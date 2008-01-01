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Новости погоды
Дальневосточные острова накрыли густые туманы
ИА "Метеоновости" / 13:41 Вторник, 31 июля
Накануне Сахалин и Курильские острова находились в теплом и влажном воздухе. Среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 4-8 градусов, но до рекордных значений дело не дошло.
В ночные и ранние утренние часы над островами сформировались густые туманы, при которых видимость ухудшалась до 200-500 метров.
В середине недели на Сахалине распогодится, осадки прекратятся, воздух станет суше и вероятность образования туманов невелика.
А вот Курильские острова с юго-запада на северо-восток будет пересекать волновой циклон, который и прольет небольшие и умеренные дожди. С юго-западным ветром с порывами до 15 м/с, продолжит поступать очень теплый воздух и в ночные часы местами сформируются туманы. / meteonovosti.ru /
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