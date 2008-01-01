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Тропический шторм "JONGDARI" направляется к Шанхаю
ИА "Метеоновости" / 13:29 Вторник, 31 июля
Тропический шторм, сформировавшийся в Тихом океане, и получивший название "JONGDARI", направляется к восточному побережью Китая. В сфере его влияния может оказаться Шанхай. Это случается редко, и за всю историю наблюдений за тропическими циклонами, это будет третий, который направляется к Шанхаю.
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Его предшественник, тропический шторм "AMPIL", который вышел на Шанхай, отметился проливными дождями, которые спровоцировали наводнения и подтопления, и сильным штормовым ветром.
Выход тропического шторма "JONGDARI" может произойти по такому же сценарию. / meteonovosti.ru /