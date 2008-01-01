Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:35 Вторник, 31 июля
В 12 часов в Москве небольшая облачность. Температура воздуха в административных округах: Центральном 23..25 градусов, Северном 24..25 градусов, Северо-восточном 24 градуса, Восточном 24..25 градусов, Юго-восточном 24..25 градусов, Южном 24..26 градусов, Юго-западном 23..25 градусов, Западном 23..25 градусов, Северо-западном 24..26 градусов.
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В Зеленограде ясная погода температура воздуха 24 градуса, на территории Новой Москвы небольшая облачность, температура воздуха 23..25 градусов. / meteonovosti.ru /