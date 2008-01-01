

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Итоги июльской погоды в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 11:51 Вторник, 31 июля







В начале месяца 3-4 июля в столице было свежо, 18..19 градусов. Начиная со второй декады и до конца июля, температура колебалась от 23 до 28 градусов. 16 июля на главной метеостанции Москвы ВДНХ столбик термометра добрался до отметки +30.3. Но самый жаркий день в июле нынешнего года пришелся на 28 число, после полудня на ВДНХ было зафиксировано +31.1, на Балчуге воздух разогревался до +32.1 градуса. Тем не менее, рекордно высоких значений не случилось. Первая декада июля по ночным температурам выдалась прохладной, 10..15 градусов. Но со второй декады ночи стали теплее, а ночью 28 июля на ВДНХ было +21.2.



На ВДНХ количество выпавших за месяц осадков составило 93.1 мм при норме 94 мм. Самое большое количество осадков пришлось на 19 июля, 24 мм.



Распределение осадков по городу было крайне неравномерным. На Балчуге при норме 87 мм выпало 106.7 мм, или 123%. В районе МГУ при норме 86 мм налило 113.9 мм, то есть 132%. Самый сильный дождь обрушился на центр города в ночь на 8 июля, на Балчуге выпало 44 мм осадков.



В Подмосковье погода в июле нынешнего года побаловала теплом, в большинстве районов воздух в третьей декаде прогревался до +30 градусов и выше. Самая высокая температура +32.8 наблюдалась на востоке Подмосковья - в Черустях. Там же была зафиксирована и самая низкая +8 градусов. Наибольшее количество осадков выпало на западе столичного региона, в Можайске 136.2 мм при норме 91 мм, то есть 150%. А в Дмитрове, что на севере столичной области, выпало только 65% от нормы.



Июль 2018 года войдет в число 25 самых теплых месяцев за последние 139 лет. А в текущем столетии он займет 8 место. Для сравнения самый жаркий июль со средней месячной температурой воздуха превышающей норму на 7.8 градуса остается за 2010 годом. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



