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Уэлен: рекорд опять рекорд!



ИА "Метеоновости" / 10:40 Вторник, 31 июля



Текущая неделя в Чукотском автономном округе началась с рекордного тепла. И новый рекорд температуры опять достался самому восточному поселку России - Уэлену. 30 июля воздух прогрелся до +18, что выше прежнего на градус за 1985 год. Среднесуточная температура превысила климатическую норму на 4-6 градусов.



В середине недели увеличится вероятность дождей, но будет тепло, днем 10..15, а при прояснениях и до +22 градусов. / meteonovosti.ru /



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