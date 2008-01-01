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Новости погоды
Уэлен: рекорд опять рекорд!
ИА "Метеоновости" / 10:40 Вторник, 31 июля
Текущая неделя в Чукотском автономном округе началась с рекордного тепла. И новый рекорд температуры опять достался самому восточному поселку России - Уэлену. 30 июля воздух прогрелся до +18, что выше прежнего на градус за 1985 год. Среднесуточная температура превысила климатическую норму на 4-6 градусов.
В середине недели увеличится вероятность дождей, но будет тепло, днем 10..15, а при прояснениях и до +22 градусов. / meteonovosti.ru /
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