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Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 09:52 Вторник, 31 июля
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 20 по 30 июля была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабовозмущенного. 21, 24 и 25 июля зарегистрированы возмущенные периоды.
По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что в период 31 июля - 8 августа солнечная активность будет, преимущественно, низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. / meteonovosti.ru /
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