Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
31 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 09:52 Вторник, 31 июля

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 20 по 30 июля была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабовозмущенного. 21, 24 и 25 июля зарегистрированы возмущенные периоды.

По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что в период 31 июля - 8 августа солнечная активность будет, преимущественно, низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+22
Вт.
31 июл.
+26
Ср.
1 авг.
+28
Чт.
2 авг.
+29
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Абадан		 -5
Беллинсгаузен

некомфортное место: Босасо
комфортное место: Вюрцбург

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100