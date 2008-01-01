

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:09 Вторник, 31 июля



Предстоящим днём погода в Московском регионе будет формироваться под влиянием антициклона, раскрутившегося до больших высот. Он станет блокирующим, заставляя облачные циклоны огибать его по югу и северо-западу.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 31 июля Московия окажется на южной периферии этого антициклона,чей центр расположился над северо-западом Европейской России. Атмосферное давление немного подрастёт, станет малооблачно, а восточный ветер со скоростью 3-8 м/с, будет поставлять очень теплый и сухой воздух. Максимальная температура воздуха в столице составит 25..27, в Подмосковье 22..27 градусов. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 2-3 градуса.



Единственным неблагоприятным фактором, способным повлиять на самочувствие метеозависимых людей, станет повышенный фон атмосферного давления. Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут испытывать недомогание. У лиц с неустойчивыми сосудистыми реакциями могут возникнуть головные боли и боли в области сердца. В случае резкого ухудшения самочувствия рекомендуется воспользоваться медикаментозными препаратами, назначенными лечащим врачом.



Геомагнитный фон прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



