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О погоде вечером в Москве и Подмосковье



ИА "Метеоновости" / 15:25 Понедельник, 30 июля



Погоду в Москве и область будет определять южная периферия антициклона с центром над Архангельской областью. При переменной облачности осадков не ожидается. Температруа воздуха в Москве 20..22 градуса, по области 18..23. Ветер восточный 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /



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