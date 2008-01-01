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На северо-западе и западе Европейской России аномально жарко



ИА "Метеоновости" / 13:14 Понедельник, 30 июля



Антициклон, раскинувшийся над северной половиной Европейской России, одаривает теплом и солнцем. Средняя за сутки температура воздуха превысила многолетние значения на пару градусов, в Мурманской области на 4. Северо-запад и запад Европейской России находились на западной периферии антициклона, им-то и досталось больше всего тепла. В Новгородской области в населенном пункте Холм воздух прогревался до +30, в Пскове, Опочке и Сущево до +30.5 градуса, а в Гдове и вовсе до +31. Жарко было и на крайнем западе России - в Калининградской области. В Черняховске и Калининграде +30.7, в населенном пункте Пионерский +31.3. Но из-за близости атмосферного фронта, прошли сильные дожди, В Черняховске выпало 13 мм, в Железнодорожном 21, в Пионерском 22 мм.



В предстоящие два-три дня в Калининградской области сохрнаится жаркая погода с температурой днем 24..29 градусов, но местами будут перепадать небольшие дожди кратковременного характера.



В Ленинградской, Новгородской, Псковской областях и Карелии без осадков, днем до +30, в Новгородской области и Карелии до +32 градусов. / meteonovosti.ru /



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