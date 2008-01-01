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Новости погоды

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В Тюменскую область рвется холодный воздух

ИА "Метеоновости" / 12:37 Понедельник, 30 июля

  В минувшее воскресенье в автономных округах Западной Сибири и на юге Тюменской области было холодно, средняя за сутки температура воздуха отставала от климатической нормы на 4-6, а местами и на 8 градусов, но до рекордных значений дело не дошло. Причиной тому два фактора. Один из них это циклон, с центром над Таймыром, который в своем тылу затягивает порции арктического воздуха, другой фактор - восточная периферия антициклона, раскинувшегося над Европейским Севером и направляющегося на восток.

Во вторник из Заполярье опустится атмосферный фронт, который протянется через среднее течение Оби. В Тюменской области он местами отметится небольшими дождями. В среду-четверг из Арктики распространится гребень антициклона, а вместе с ним придет и новая порция прохлады, вторжение которой будет сопровождаться дождями разной интенсивности и продолжительности, местами с грозами и порывистым ветром. И температура понизится на Ямале до 8..13, в Ханты-Мансийском округе не выше +15, в Тюмени только 16..18 градусов. Среднесуточная температура воздуха окажется ниже многолетних значений на 6-8 градусов. / meteonovosti.ru /
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