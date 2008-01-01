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Чукотка бьет рекорды по теплу



ИА "Метеоновости" / 12:22 Понедельник, 30 июля



В минувшее воскресенье Чукотский автономный округ пригрел гребень антициклона, центр которого располагался над арктическими районами Северной Америки. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на пару градусов. Но больше всего тепла досталось самому восточному поселку России - Уэлену. 29 июля был зафиксирована рекордно-высокая температура +18.1 градуса, что выше предыдущего на 1.6 градуса за 1985 год.



Во вторник, вблизи атмосферного фронта, небо затянут плотные облака, зарядят дожди и тепло спадет, днем местами до 7..12 градусов. / meteonovosti.ru /



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