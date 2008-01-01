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Новости погоды
На этой неделе в Москве сухо и жарко
ИА "Метеоновости" / 11:58 Понедельник, 30 июля
Холодный атмосферный фронт в понедельник принес в столичный регион некоторое ослабление жары, но ненадолго. С началом августа температура воздуха вновь приблизится к 30 градусам.
На текущей неделе погода в Москве будет формироваться под влиянием антициклона, раскрутившегося до больших высот. Он станет блокирующим, заставляя облачные циклоны огибать его по югу и северо-западу. А солнце в начале августа при небольшой облачности еще способно одаривать жарой жителей Средней полосы.
Во вторник столичный регион будет находиться на юго-западной периферии антициклона, приземный центр которого окажется над северо-западом Европейской России. Атмосферное давление подрастет, облаков немного, а восточный ветер со скоростью 3-8 м/с, будет поставлять очень теплый и сухой воздух. Ночью в Москве 14..16, по области до 18 тепла, днем в столице 25..27, в Подмосковье 22..27 градусов. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 2-3 градуса.
В середине недели фон атмосферного давления останется повышенный. При небольшой облачность и восточном ветре днем воздух в Москве прогреется до 26..28 градусов, и ни капли дождя.
До конца рабочей недели московская земля будет находиться вблизи центра антициклона, сохранится тихая солнечная погода без осадков. По ночам комфортные для отдыха 13..18 градусов, а днем за счет трансформации произойдет повышение температуры, местами до 30 градусов. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 3-4 градуса.
Для отдыха в Подмосковье лучшей погоды не придумаешь! / meteonovosti.ru /
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