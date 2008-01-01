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Новости погоды

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В Восточную Сибирь возвращается тепло

ИА "Метеоновости" / 11:36 Понедельник, 30 июля

  Еще накануне центральные и южные районы Восточной Сибири оставались в холодном для этого времени года, воздухе. Среднесуточная температура была ниже многолетних значений на 2-4 градуса. Атмосферный фронт с волнами даже немного усугубил ситуацию. В центре Красноярского края прошли дожди разной интенсивности и продолжительности: в Ярцево, Шумихе и Новобирилюссы выпало 15-16 ммв Сыме 18 мм, в Енисейске и Пировском налило 20 мм.

Во вторник через центральные и южные районы Красноярского края протянется атмосферный фронт с волнами, который местами прольет небольшие дожди, на юге они будут сопровождаться грозами, начнет поступать теплый воздух и температура днем повысится до 18..23, на юге до +25, а во второй половине недели в центре уже 20..26, на юге столбик термометра доберется до отметки +30. Среднесуточная температура воздуха не только приблизится к своим многолетним значениям, но и превысит их на пару градусов. / meteonovosti.ru /
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