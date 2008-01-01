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Новости погоды

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О дождях на Дальнем Востоке

ИА "Метеоновости" / 11:12 Понедельник, 30 июля

  Накануне на Сахалин вышел циклон, который и отметился сильными дождями, в Охе выпало 21 мм, в Москальво 27 мм. Своим влиянием циклон охватил северо-восток Якутии и Магаданскую область. В Якутии на полюсе холода, Оймяконе выпало 22 мм, в Чюльбю и Саскылах 15-16 мм. В Магаданской области осадки тоже распределились неравномерно: в Боханче выпало 14 мм, на о.Спафарьево 16 мм, а в Усть-Омчуге 27 мм. Атмосферный фронт циклона задел центральные и южные районы Хабаровского края. На Софийский Прииск и Чегдомын вылилось 25-26 мм, Удинское 28 мм, Богородской 30 мм, на Байдуково 35, и на Николаевск-на-Амуре и вовсе до 38 мм.

Сегодня циклон покинет Сахалин и выйдет на Магаданскую область, раскрутится до больших высот и станет малоподвижным. Во вторник его приземный центр переместится на акваторию Охотского моря. Дожди местами сильные ожидаются на сере Курильской гряды при ветре в порывах 15-20 м/с. Зона сильных дождей охватит восток охотского побережья Магаданской области, а ветер будет усиливаться в порывах 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /
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