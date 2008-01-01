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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:03 Понедельник, 30 июля



Центральный месяц лета приближается к своему завершению, но погода сдаваться не собирается. До конца месяца и в первые дни августа, в столичном регионе она ожидается очень теплой и без дождей. Но до рекордов температуре в столице далеко и самым теплым 30 июля останется в 1936 году, когда воздух прогревался до +36.5 градусов.



Самая холодная ночь на 30 июля также останется в минувших 1973 и 2006 годах со значением +7.6 градусов.



В прошлом, 2017 году, уходящие дни июля также были теплыми. Температура ночью удерживалась около 20 градусов, а днем повышалась до +26, наблюдался небольшой дождь. / meteonovosti.ru /



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