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Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:03 Понедельник, 30 июля
Центральный месяц лета приближается к своему завершению, но погода сдаваться не собирается. До конца месяца и в первые дни августа, в столичном регионе она ожидается очень теплой и без дождей. Но до рекордов температуре в столице далеко и самым теплым 30 июля останется в 1936 году, когда воздух прогревался до +36.5 градусов.
Самая холодная ночь на 30 июля также останется в минувших 1973 и 2006 годах со значением +7.6 градусов.
В прошлом, 2017 году, уходящие дни июля также были теплыми. Температура ночью удерживалась около 20 градусов, а днем повышалась до +26, наблюдался небольшой дождь. / meteonovosti.ru /
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