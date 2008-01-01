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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:40 Понедельник, 30 июля



Предстоящим днём столичный регион будет находиться на юго-западной периферии антициклона. Ожидается погода с переменной облачностью, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 24..26, по области 22..27 градусов. Ветер восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 754 мм рт ст.



Погода в столичном регионе для большинства метеочувствительных людей будет довольно комфортной. Температура, влажность и содержание кислорода в воздухе в пределах климатической нормы. Даже в дневные часы сохранятся условия термического комфорта. При этом, для метеозависимых людей внешним фактором, при котором возможно развитие метеопатических реакций и симптомов недомогания, может стать повышенный фон атмосферного давления. У лиц с сосудистыми нарушениями (повышенное или пониженное артериальное давление, нейроциркуляторная астения, нарушения сердечного ритма, атеросклеротические заболевания головного мозга или мигрень) могут усилиться симптомы недомогания, повышаться или понижаться артериальное давление, появиться головные боли или неприятные ощущения в области сердца и другие признаки ухудшения самочувствия, что потребует поддержки организма и медикаментозной коррекции.



И все же, летом организм находится на максимуме физических возможностей, даже метеозависимые люди в летний период гораздо реже отмечают ухудшение самочувствия. Поэтому, просто необходимо воспользоваться прекрасной летней порой для укрепления здоровья. Даже нехитрые и не обременительные упражнения - ходить чаще босиком по траве или мелкой гальке на берегу, способствуют тренировке рецепторов подошвы и оказывают закаливающее действие, длительные прогулки или терренкуры на свежем воздухе, в парках или лесу сказываются положительно на функции дыхания, повышают снабжение кислородом организм и улучшают деятельность сердца и сосудов, а дозированные солнечные ванны в утренние или вечерние часы являются активными процедурами и оказывают выраженное положительное влияние на процессы обмена, происходит активация метаболических процессов, улучшается деятельность нервной системы, такие же положительные сдвиги происходят и при приеме воздушных ванн, которые особенно мощное действие оказывают на кожу, а все вместе является прекрасным фоном, на котором происходит нормализация психо-эмоционального статуса. / meteonovosti.ru /



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