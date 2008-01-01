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Сибирский холод в окружении аномального тепла



ИА "Метеоновости" / 14:02 Воскресенье, 29 июля



В течение всего месяца на территории Сибири удерживается холодная погода. За минувшие сутки среднесуточная температура здесь на 2-4 градуса оказалась ниже нормы. В Киренске, расположенном северо-восточнее Иркутска, в ночь на субботу температура понизилась до +3.7 градусов, что стало новым суточным рекордом (предыдущий рекорд со значением +4 градуса остался в 1985 году). Абсолютный минимум июля в этом городе составляет +0.4 градуса.



С запада и востока Сибири преобладает по-летнему теплая погода. А аномально теплой она отмечается в арктической зоне европейской территории и на крайнем юго-востоке России, в Приморском крае. В субботу во Владивостоке температура повысилась до +31.3 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного максимума, предыдущий рекорд в +31 градус был установлен в 1972 году.



До конца месяца такое распределение температуры на территории России сохранится. / meteonovosti.ru /



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