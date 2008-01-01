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Новости погоды

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На европейском юге дожди и сильная жара

ИА "Метеоновости" / 13:04 Воскресенье, 29 июля

  В южных районах европейской территории погоду комфортной назвать трудно. Здесь льют дожди, а температура повсеместно за 30 градусов.

В субботу сильный ливень отмечался в Адыгее, на метеостанции Гузерипль в период с 17ч 15 мин до 18 ч 06 мин выпало 33 мм осадков, отмечалась гроза. Сильный грозовой дождь, до 42 мм, прошел в Феодосии. Сегодня до конца дня и в понедельник в регионе сохраняется штормовое предупреждение о сильных ливнях в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, в Ростовской области, Краснодарском, Ставропольском краях и Адыгее. На остальной территории, в том числе и в Крыму, дожди пройдут не повсеместно.

Дневная температура от 30 до 35 градусов, местами до +39. Сильная жара в северо-восточных районах КБР и степных районах РСО-Алании, до +38 градусов, В Ставропольском крае и низменных районах Дагестана до +40. в Калмыкии до +42.

На черноморском побережье ночью 21...26, днем 28...33. / meteonovosti.ru /
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