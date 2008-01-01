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Новости погоды

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В Москве в полдень

ИА "Метеоновости" / 12:24 Воскресенье, 29 июля

  Температура воздуха в Москве продолжает повышаться, и в 12 часов она составила от +23.6 в районе Внуково до +25.3 на Балчуге. При переменной облачности дождя нет, ветер восточного и северо-восточного направлений дует со средней скоростью 2-4 м/с, во Внуково и Шереметьево порывы до 11 м/с. Атмосферное давление неизменно 753 мм рт ст. Относительная влажность воздуха понизилась до 59-67%. / meteonovosti.ru /
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