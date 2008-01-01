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В Подмосковье осадки распределяются неравномерно



ИА "Метеоновости" / 11:51 Воскресенье, 29 июля



Если в Москве норма по осадкам в текущем месяце повсеместно выполнена, в Подмосковье они выпадают неравномерно.



В большинстве районов уже выпало от 80 до 120% от нормы, то есть норма по осадкам также выполнена. На северо-западе, западе и юге области с дождями явный перебор. Здесь количество осадков превышает 120%, а в Можайске и вовсе выпало полторы месячных нормы.



Но есть районы, где июль войдет в историю с дефицитом небесной влаги. Это Дмитров. На сегодняшний день здесь набралось лишь 54.3 мм при норме 95 мм, то есть чуть больше половины многолетнего количества. / meteonovosti.ru /



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